Canguru luta com turistas na Austrália

Um canguru chamou atenção ao interagir com turistas em um parque australiano. O vídeo ganhou destaque nas redes sociais em junho de 2023.

Um canguru chamou atenção ao interagir com turistas em um parque australiano. O vídeo, sem data específica, ganhou destaque nas redes sociais nesta sexta-feira (16). O representante do Cohunu Koala Park, onde ocorreu o incidente, afirmou ao site Perth Now que o marsupial apenas desejava brincar e não tinha a intenção de ferir ninguém.

O vídeo da "luta" viralizou, mas, segundo porta-voz do parque, o comportamento do animal é uma brincadeira (foto: Reprodução / TikTok)





No vídeo, é possível ver o canguru perseguindo uma mulher adulta. Um homem se aproxima para afastá-la do animal e começa a empurrá-lo. A situação só foi resolvida após a intervenção de uma funcionária do parque, que conseguiu separar os dois. O homem sofreu arranhões nos braços devido ao contato com o canguru.