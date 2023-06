Ex-ator pornô gay é eleito prefeito na Espanha

436

O ex-ator pornô gay Antonio Moreno, conhecido como Hector de Silva, foi eleito prefeito de Carcelén (foto: Reprodução)

O ex-ator pornô gay Antonio Moreno, conhecido como Hector de Silva, foi eleito prefeito de Carcelén, na Espanha, de acordo com o jornal El Espanol.

Ele venceu as eleições, que aconteceram em 28 de maio, pelo Partido Popular (PP) contra a major María Dolores Gómez Piquera, no poder desde 2011, do Partido Socialista dos Trabalhadores (PSOE).

Leia também: Mascote é hospitalizado após brincadeira com Conor McGregor

Antonio se afastou da indústria pornográfica há seis anos para ser bombeiro florestal em Carcelén, onde tem uma criação de gados. Entretanto, o ex-ator deixou a profissão para se dedicar a campanha de prefeito.

Em entrevista durante as eleições, ele afirmou que seus familiares, amigos e habitantes da cidade sabem sobre seu passado.