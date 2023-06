Mascote é hospitalizado após brincadeira com Conor McGregor

436

Mascote é hospitalizado após troca de socos com Conor McGregor (foto: Nes Sky/Reprodução)

O mascote do time de basquete Miami Heat precisou ser levado ao hospital após levar um soco do lutador Conor McGregor em um jogo das finais da NBA.

A jogada publicitária que parece ter dado errado aconteceu no intervalo de um jogo entre Miami Heat e Denver Nuggets.

Burnie, o mascote, vestido com luvas de boxe douradas enormes, foi derrubado por um gancho de esquerda do artista marcial misto irlandês McGregor.

O ex-campeão do UFC deu mais um soco enquanto Burnie estava caído no chão antes que o mascote fosse arrastado para fora da quadra por três pessoas.

Enquanto Burnie era arrastado, McGregor o borrifou com uma garrafa preta com o objetivo de promover um spray para alívio da dor.

Posteriormente, foi relatado que a pessoa dentro do traje do mascote foi levada ao pronto-socorro de um hospital próximo para tratamento.

O Miami Heat disse que o funcionário, que não foi identificado, recebeu medicação para dor e estava descansando em casa.

O presidente do UFC, Dana White, questionou a prática de mascotes levarem socos de "lutadores profissionais", dizendo que "não parece a coisa mais brilhante do mundo".

Questionado sobre o incidente de McGregor em uma coletiva de imprensa pós-luta, White disse que viu os dois incidentes e perguntou: "O que você espera? O que se ganha com mascotes levando socos na cara de lutadores profissionais?,” disse. "De que são feitas essas coisas de mascote? A menos que você seja como o mascote dos Cavaleiros de Ouro... com um capacete de metal... eu não teria lutadores profissionais me socando na cara se eu fosse um mascote, não é? parece a coisa mais brilhante do mundo," finalizou.

Em 2018, o ex-campeão mundial de boxe peso-pesado Deontay Wilder foi convidado a mostrar seu poder de soco em um mascote de cachorro-quente e supostamente quebrou a mandíbula da pessoa por baixo do traje.

Burnie é conhecido por ser uma "representação grosseira e antropomórfica da bola de fogo apresentada no logotipo do Heat".