Paciente com maior pedra renal do mundo é operado no Sri-Lanka

Maior pedra dos rins do mundo é operada (foto: Sri-Lanka Army/Divulgação)

Nesta quarta-feira (14/6), médicos do exército do Sri-Lanka anunciaram que retiraram de um paciente a maior e mais pesada pedra nos rins do mundo.

O sargento aposentado Canistus Coonge, de 62 anos, passou pela cirurgia em 1º de junho.

A pedra pesa 801 gramas, cinco vezes o peso de um rim masculino, segundo o Exército, e tem 13,37 cm de comprimento; o comprimento médio de um rim é de 10 a 12 cm.

Pedra pesa mais de 800g (foto: Sri-Lanka Army/Divulgação)

A maior pedra já registrada, até então, tinha 13 cm e foi encontrada na Índia, em 2004. Já a mais pesada, de 620 gramas, foi relatada no Paquistão, em 2008, de acordo com o Guinness World Records (GRW).



"A remoção cirúrgica da maior e mais pesada pedra renal do mundo ocorreu em 1º de junho no hospital militar de Colombo", informaram os militares em um comunicado, após a confirmação do certificado pelo GWR.