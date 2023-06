Vídeo: Jovem autista quebra recorde de montagem de cubo mágico

436

Americano agora é detentor de 5 recordes do Guinness Book (foto: Instagram/Reprodução)

Um rapaz norte-americano resolveu um cubo mágico em três segundos e tornou-se o mais novo membro do Guinness World Records (GWR), o livro dos recordes. Max Park, de 21 anos, alcançou o feito na Califórnia, neste domingo, durante o evento Pride in Long Beach 2023.

O recordista é diagnosticado com autismo e serve de inspiração para pessoas que possuem esta condição. Park resolveu o quebra-cabeça, de modelo 3x3x3, em exatos 3,13 segundos. O jovem foi 0,34 segundos mais rápido do que o chinês Yusheng Du, detentor do recorde anterior, estabelecido em 2018.

Max Park resolveu o cubo mágico em 3 segundos (foto: Instagram/Reprodução)

Os pais de Max, Schwan e Miki, consideram que a prática de cubo mágico funciona como "uma boa terapia" para o filho. “Houve um tempo em que Park não conseguia nem abrir garrafas de água, mas ele mostrou interesse em resolver os cubos mágicos,” disseram.

Em 2020, Park foi protagonista de um documentário da Netflix, chamado "Magos do Cubo", que contava sua história e de Feliks Zemdegs como campeões de cubos mágicos. O filme mostra como a modalidade ajuda nos estímulos de suas habilidades sociais e, também, suas conquistas como craque das competições que participa.

Se Park conseguir bater o próprio tempo em competições futuras, ele poderá se tornar a primeira pessoa a conseguir resolver um cubo mágico com menos de três segundos.

Com a conquista, o rapaz passa a ser o detentor de cinco recordes mundiais de resolução de cubos. Além do 3x3x3, ele é recordista dos cubos 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6 e 7x7x7.

Inspiração

O talento de Park é admirado e reconhecido por outros praticantes. Em 2022, quando ele quebrou o recorde de cubo mágico 7x7x7 com o tempo de 1 minuto e 40 segundos, o veterano da modalidade, Erik Akkersdijk, descreveu o feito como a coisa mais impressionante que ele já tinha visto.

"O recorde provavelmente permanecerá por algum tempo", afirmou Akkersdijk, ao site do Guinness World Records, na ocasião. Mas, no mesmo ano, ele quebrou o próprio recorde e resolveu o cubo mágico 7x7x7 em 1 minuto e 35 segundos.

