Cachorro herói que encontrou crianças indígenas na Amazônia pode estar vivo

As buscas pelo cão, ainda desaparecido, prosseguem na região (foto: Divulgação) Wilson, o pastor belga que auxiliou na localização das crianças indígenas desaparecidas na selva amazônica da Colômbia, pode ainda estar vivo. As equipes de resgate encontraram pegadas recentes do cão, dando esperança de que ele possa ser encontrado. Alimentos pastosos têm sido deixados ao longo do caminho na tentativa de alimentar o animal, e nove cadelas no cio foram levadas para atrair a atenção do herói canino.









A esperança de reencontrar Wilson permanece, pois ele foi visto no dia 6 de junho, apenas três dias antes do resgate das crianças indígenas. Lesly e Soleiny, duas das crianças salvas na Amazônia colombiana, fizeram um desenho de Wilson como forma de agradecimento.





O Comandante General Giraldo visitou as crianças e foi informado sobre o progresso da saúde delas, que estão se recuperando no Hospital Militar Central Colômbia. Além do relatório, ele recebeu o desenho que retrata Wilson na floresta. As buscas pelo cão, ainda desaparecido, prosseguem na região.