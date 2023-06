'Esperança': presidente da Colômbia visita crianças no hospital

"Esperança". Foi a palavra publicada pelo presidente colombiano, Gustavo Petro, em um tuíte acompanhado da foto de uma das crianças resgatadas da selva depois de 40 dias. O pequeno recebe soro e os primeiros socorros de militares da Colômbia. Estende os bracinhos, afetados pelo longo tempo sem comida. Neste sábado (10/6), Petro visitou os quatro irmãos no Hospital Militar de Bogotá.

El encuentro de saberes: indigenas y militares.

El encuentro de fuerzas por un bien común: guardia indígena y las fuerzas militares de Colombia.

El respeto a la selva.

Aquí se muestra un camino diferente para Colombia: creo que este es el verdadero camino de la Paz.

Aquí hay una...





'Fora de perigo': crianças perdidas na selva por 40 dias se recuperam em Bogotá As quatro crianças — Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 anos; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, 9; Tien Noriel Ronoque Mucutuy, 4; e Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de 11 meses; estavam desaparecidas na selva desde 1º de maio, quando o avião em que viajavam caiu, a 175km da cidade de San José del Guaviare. A mãe dos meninos e o piloto morreram no acidente.









O ministro da Defesa, Iván Velásquez, anunciou que os meninos estão fora de perigo. "Estão se hidratando e não podem ingerir alimentos. No geral, o estado deles é bom", disse."O encontro de saberes: indígenas e militares. O encontro de forças por um bem comum: a guarda indígena e as forças militares da Colômbia. O respeito à selva", escreveu, por sua vez, Petro no Twitter, em fotos da visita às crianças. "Aqui se mostra um caminho diferente para a Colômbia: creio que este é o verdadeiro caminho da paz. Aqui há uma nova Colômbia. A vida antes de nada. O objetivo que nos une é a vida", acrescentou o presidente.