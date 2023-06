A busca por Wilson, cão que foi crucial no resgate de crianças na selva na Colômbia

436





Wilson vem sendo tratado como um herói na Colômbia (foto: TWITTER EJÉRCITO NACIONAL DE COLOMBIA)

"As buscas não terminaram", disse neste domingo o Exército Nacional da Colômbia.

Enquanto o país continua comemorando o resgate com vida das quatro crianças que desapareceram por 40 dias na selva após a queda do avião em que viajavam, os militares tentam encontrar o último dos perdidos: o cão de buscas Wilson.

Este pastor belga de seis anos foi a chave para encontrar várias das pistas que indicavam que as crianças estavam vivas e sozinhas no meio da selva.

Vários relatos até indicam que em algum momento o cachorro encontrou as crianças sozinho e passou um tempo com elas.

Mas agora ele está desaparecido, possivelmente perdido em uma selva perigosa e clima adverso, habitat de muitos predadores.

Sob a premissa de que "ninguém fica para trás", o Exército procura o cachorro Wilson como "mais um do batalhão".

'Desorientado' na selva

Wilson se perdeu no meio da selva amazônica colombiana durante o resgate de quatro crianças indígenas Lesly, Soleiny, Tien e Cristin.

As crianças foram finalmente encontradaos em 9 de junho, graças aos esforços dos militares e de um grupo de indígenas. Agora eles estão se recuperando em um hospital em Bogotá, capital do país.

No acidente da aeronave, todos os tripulantes morreram, exceto as crianças, incluindo a mãe, uma liderança indígena e o piloto.

O cachorro foi muito importante nos primeiros esforços de resgate e ajudou a manter viva a esperança de que as crianças ainda estivessem vivas quando encontrou uma mamadeira rosa no meio da vegetação.

Cão Wilson durante a busca pelas crianças (foto: Divulgação)

O exército informou a perda do animal na última quinta-feira.

"Devido à complexidade do terreno, à umidade e às condições climáticas adversas, ele ficou desorientado", afirmaram os militares em comunicado.

No entanto, antes de se perder, várias pistas indicam que Wilson pode ter alcançado as crianças primeiro, acompanhando-as por um tempo.

'Amigo de quatro patas'

A primeira dessas pistas vem diretamente dos menores.

Segundo Astrid Cáceres, diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar, entidade que zela pelos direitos das crianças, os menores indicaram ter encontrado um "cachorro" na selva, sem especificar se era Wilson.

Wilson é membro dos esquadrões de busca desde que era um filhote (foto: Divulgação)

Cáceres acrescentou que as crianças falaram "do cachorrinho que se perdeu, que não sabem onde estava e que os acompanhou durante algum tempo".

Acrescenta-se a esta pista que os militares afirmam ter "encontrado pegadas que seriam as dos menores e muito próximas também as que podem ser do cão".

Durante uma visita às crianças no hospital do comandante das Forças Armadas, Helder Fernán Giraldo Bonilla, as meninas Lesly e Soleiny entregaram-lhe alguns desenhos que parecem ser do cachorro Wilson.

"Wilson não ficará para trás", concluiu a nota do Exército.