Tiroteio interrompe comemoração do Denver Nugetts, campeão inédito da NBA

436

Jogadores comemoram feito inédito para o time (foto: Reprodução/Twitter)



A celebração da vitória histórica do Denver Nugetts na NBA foi interrompida por um tiroteio na madrugada de terça-feira (13/6) em Denver, Colorado, EUA. Pela primeira vez, a franquia conquistou o campeonato da liga de basquete norte-americana.





Chefe posta foto de empregada de camisola e empresa é condenada a indenizar Segundo as autoridades locais, nove pessoas foram atingidas pelos tiros, com três delas em estado crítico de saúde. Um suspeito de realizar os disparos foi baleado e capturado pelas forças de segurança. A polícia de Denver anunciou, por meio de um comunicado, a abertura de uma investigação abrangente que se encontra em fase inicial.









A motivação do tiroteio ainda é desconhecida. Das vítimas atingidas, seis não apresentaram ferimentos graves e foram socorridas. No instante em que ocorreram os disparos, centenas de torcedores do Nugetts celebravam nas ruas da cidade o título inédito da NBA.