Avião é esvaziado por ameaça de bomba; veja vídeo

436

Ameaça de bomba força evacuação de avião na Argentina (foto: Reprodução/Twitter @Sinfiltroar) Uma ameaça de bomba obrigou a evacuação de passageiros e tripulantes de um voo da Aerolíneas Argentinas, que deveria partir às 7h35 deste domingo (21/5), do aeroporto de Ezeiza, em Buenos Aires, com destino a Miami. No momento em que a aeronave estava preparada para decolar, a equipe da companhia aérea recebeu uma ligação sobre a bomba.





AMENAZA DE BOMBA EN AVIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Debía partir 0730 a Miami pic.twitter.com/9FCFMtNg5F — Jorge Taranto (@jorgebaroni) May 21, 2023

Logo após a ameaça telefônica, a Polícia Aeroportuária foi acionada, os protocolos de segurança foram ativados e, com isso, os 270 passageiros e 12 tripulantes do voo AR1304 tiveram que desembarcar na pista de decolagem. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as pessoas saem da aeronave com suas malas.





O avião foi encaminhado para inspeção, com o intuito de averiguar a existência de uma bomba dentro da aeronave. Algumas horas depois da verificação, a Aerolíneas Argentinas informou que o resultado da busca foi negativo, ou seja, não encontraram artefatos explosivos e o voo foi reprogramado para as 15h, no horário local, deste domingo (21/5).