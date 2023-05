Brasileira é morta a facadas no pescoço, na Bolívia

Janaína era mãe de três filhos pequenos (foto: Reprodução/ Facebook) Uma brasileira, de 32 anos, foi encontrada morta na Bolívia, com cinco facadas no pescoço. Janaína Menezes da Costa era casada com um homem, de 38 anos, que é o principal suspeito do crime, ocorrido nesse sábado (6/5).





Natural de Brasiléia, no estado do Acre, ela morava em Cobija, uma cidade que fica na fronteira com o Brasil. Segundo as autoridades locais, Janaína foi encontrada morta ao lado do marido, que também estava com um ferimento no pescoço, mas vivo.

A Prefeitura de Brasiléia emitiu uma nota de pesar à família. "Sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares", afirmam. Janaína deixou três filhos pequenos.