Ataque a tiros deixa vítimas em shopping no Texas

Um atirador abriu fogo em um shopping do estado americano do Texas neste sábado (06). Autoridades informaram que houve mortos e que nove feridos foram transportados para hospitais da região.



Algumas vítimas tinham 5 anos de idade, segundo a rede de TV CNN. Um policial estava no shopping quando o ataque começou, por volta das 15h30 locais, reportou o comandante Brian Harvey, do departamento de polícia de Allen, Texas.



"Ele ouviu tiros e neutralizou o suspeito", descreveu Harvey. "Também chamou ambulâncias."



O comandante confirmou que houve mortos, mas não divulgou o número. O comandante dos bombeiros de Allen, Jonathan Boyd, disse que seu departamento transportou nove vítimas para atendimento.



O governador do Texas, Greg Abbott, classificou o ataque como "uma tragédia indescritível". O comandante Brian Harvey disse que a polícia acredita que o atirador agiu sozinho.