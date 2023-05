Tiktoker viraliza confrontando desperdício de comida com doações

A publicação mais assistida tem cerca de 139 milhões de visualizações. (foto: Reprodução/Tiktok @surthycooks ) Do que vale a fartura, se não pode compartilhar? Um perfil que faz receitas em grande proporção para doar a famílias carentes viralizou nas redes sociais. Nos vídeos, a tiktoker libanesa Surthany Hejeij replica outros conteúdos de comida, que estimulam o desperdício, como enfrentamento às situações. Para a maioria dos usuários do Twitter, os vídeos produzidos são os melhores da atualidade, contudo, a ação provoca discussões sobre o que é caridade.





Os vídeos, com as diversas receitas, são construídos a partir de outros que já tenham se destacado nas redes, mas que apresentam ostentação e desperdício de alimentos. Como resposta, a influenciadora propõe, com riqueza de detalhes, um cardápio farto. Ao final, surpreende o público levando os pratos para presentear uma comunidade necessitada.









Caridade ou engajamento?

Com a repercussão dos vídeos de Surthany Hejeij, uma discussão sobre o que é conveniente ou não, no que diz respeito a caridade, foi abordada. No Twitter, enquanto algumas pessoas criticam a exposição do ato, compreendendo como uma busca por engajamento, outros defendem que, independentemente do que ela ganha, os registros de suas doações servem como inspiração. “Independente se ela ganha ou não com isso, ainda assim, ela ajuda pessoas”, disse um perfil

fazendo isso ela inspira outras pessoas a serem caridosas além de que é a renda que ela ganha pra fazer caridade é engajando provavelmente %u2014 %u0618 (@fujiwaracarioca) May 2, 2023 você tá, não se faz, ela não ta ostentando nada, ela ta criticando quem ostenta e desperdiça comida, ela faz um gesto de caridade pra cada video de desperdicio %u2014 petal (@ctrlpetal) May 2, 2023 Ela claramente é rica isso já se vê pela casa dela e ela faz essa comida já para contrariar o vídeo do outro q é puro desperdício

Independente se ela ganha ou n com isso ainda sim ela ajuda pessoas com isso %u2014 dani %uD83D%uDD77 (@daniela_sabrine) May 2, 2023 surthycooks é a influencer mais foda do tiktok %u2764%uFE0F pic.twitter.com/CeYoxbeO7m %u2014 Felicia Bates Mattel %uD83C%uDF19 (@supercaiobros) May 2, 2023