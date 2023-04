Passeio de vaca em banco de trás de carro viraliza

Cow riding a prius in Mongolia %uD83D%uDC2E pic.twitter.com/aRXRkCCB6X %u2014 Levandov (@blabla112345) April 22, 2023

Imagine que você está parado no trânsito e resolve dar uma ‘espiada’ no carro ao lado. Mas, quando você se vira, em vez de se deparar com outro ser humano, você vê uma vaca te encarando. Essa cena no mínimo inusitada de fato aconteceu e foi registrada em um vídeo que viralizou.

As imagens circulam desde o último sábado (22/4). O primeiro registro foi feito no site Reddit e indicava que o caso aconteceu na Mongólia, no Leste da Ásia. A vaca está a bordo de um Toyota Prius, o primeiro carro híbrido do mundo e conhecido pela economia de combustível.

É claro que o vídeo rendeu diversos memes. “Não tenho 100% de certeza se a vaca está agindo de forma suspeita ou se está olhando com desconfiança para a pessoa que a está filmando”, apontou um usuário do Reddit.





A vaca encarou o passageiro do outro carro, rendendo comentários divertidos (foto: Reprodução / redes sociais)

“Ela sabe que suas emissões de metano superam em muito quaisquer benefícios climáticos de usar o Prius”, brincou outro perfil. “Fico feliz em ver os bovinos tomando providências para lidar com suas pegadas de carbono”, acenou outro comentário.

A passageira inusitada também fez sucesso entre os brasileiros. “Uber: Cuidado com essa latinha pra não derramar no estofado. Também o Uber: Vai pra onde, Mimosa?”, debochou um brasileiro no Twitter.





Também teve gente que não estranhou em nada a cena. “Quando eu morava no Mato Grosso, era normal levar bezerro no carro, quantas vezes já vi cenas iguais a essa”, revelou uma mulher.