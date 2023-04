Pum de vacas pode ter matado 18 mil animais em fazenda dos EUA

Uma funcionária foi socorrida em estado grave (foto: Reprodução/Gestão de Emergência do Condado de Castro)

Uma grande explosão foi registrada na Fazenda South Fork Dairy, em Dimmitt, no estado do Texas, nos Estados Unidos. O incidente deixou uma funcionária do local gravemente ferida e pode ter sido causado pela presença do gás metano. As informações foram divulgadas pelo jornal local KCBD.

De acordo com a polícia local, a suspeita inicial é que a explosão possa ter sido iniciada por um superaquecimento de máquinas, o que desencadeou a ignição do metano, que está presente em puns e arrotos de vacas.

"Acredita-se que uma máquina, que suga o estrume e a água, superaqueceu e o metano inflamou e espalhou com uma explosão", disse o xerife do condado de Castro, Salvador Rivera em entrevista ao jornal KCBD.

O gás metano

Considerado um dos gases principais para o efeito estufa, especialmente, pelo seu potencial de contribuição para o aquecimento global, o metano é liberado pelos animais ruminantes. No caso das vacas, ele é produzido naturalmente em fazendas leiteiras. Cerca de 87% das emissões vem dos arrotos dos animais; no pum a taxa fica em torno dos 13%.

Segundo o Animal Welfare Institute (AWI), organização estadunidense que visa a proteção e os direitos dos animais, mais de meio bilhão de bichos morreram em incêndios em celeiros no ano de 2022.

"Como nos anos anteriores, a causa da maioria dos incêndios em 2022 não foi determinada de forma conclusiva. Acredita-se que muitos, no entanto, tenham resultado de dispositivos de aquecimento defeituosos ou mal colocados ou, em menor grau, de equipamentos agrícolas com defeito", afirmou.

A instituição faz um levantamento desde 2013 e segundo os dados divulgados, foram registradas a morte de 6,5 milhões de vacas pelo fogo. A AWI também considera esse incêndio da South Fork Dairy como o incêndio de celeiro mais mortal para o gado em geral e o mais devastador no Texas desde que começou a série histórica.