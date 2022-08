Morte de dezenas de vacas envenenadas na Itália pode ter sido causada pela seca

A morte surpreendente no início de agosto de dezenas de vacas envenenadas por sorgo na Itália aparentemente foi causada pela seca que afeta o país, disse um cientista à AFP nesta quinta-feira (18).



Em 6 de agosto, 50 vacas piemontesas de uma fazenda em Sommariva del Bosco, perto de Turim, na região de Piemonte, sofreram intoxicação aguda por durrina. O agente causa intoxicação por cianeto de hidrogênio em bovinos e está presente naturalmente em plantas jovens de sorgo.



"Suspeitamos que a seca seja responsável pela grande quantidade de durrina descoberta em plantas de sorgo", explicou à AFP Stefano Giantin, veterinário do Instituto Zooprofilático Experimental de Piemonte, Ligúria e Val d'Aosta.



O sorgo pode ocasionalmente produzir toxicidade devido ao ácido cianídrico produzido pela durrina e, como a quantidade desta substância é grande nos estágios iniciais do crescimento da planta, sua toxicidade é alta.



A morte do animal ocorre dentro de 15 a 30 minutos após a ingestão, com distúrbios respiratórios, nervosos e musculares, acompanhados de tremores e convulsões.



A durrina também é um meio de autodefesa contra insetos herbívoros: quando hidrolisa no estômago de ruminantes, libera cianeto de hidrogênio. "Normalmente, não leva à morte", enfatiza Giantin.



No entanto, nas plantas de sorgo de Sommariva del Bosco, as análises registraram que a concentração de durrina era de 10.717 quantidade considerada "muito anormal" por Giantin. Um número alto devido ao estresse hídrico, ou seja, a seca que afeta a Itália e a Europa em geral, segundo as primeiras análises.



Nos animais que morreram em Sommariva, a quantidade de cianeto de hidrogênio foi superior a 900 enquanto uma dose superior a 700 é considerada fatal para o gado.



A única maneira de evitar a morte desses animais é injetar rapidamente tiossulfato de sódio, que tem o efeito de neutralizar o cianeto.



Este antídoto permitiu salvar trinta cabeças de gado em 11 de agosto, quando o mesmo fenômeno foi registrado em três fazendas de Piemonte, o que causou a morte de 14 vacas.