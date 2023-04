Jovem que diz ser Madeleine alegou outras 3 vezes ser criança desaparecida

Pais de Julia Wandelt, que alegou ser Madeleine, são de classe média alta, sendo que a filha foi educada em uma escola particular da cidade de Wroclav, no sudoeste da Polônia (foto: Redes Sociais/Reprodução) A jovem Julia Wandelt, de 21 anos, que afirma ser Madeleine McCann – a menina alemã que desapareceu em uma viagem de família a Portugal em 2007 – já se passou por uma criança desaparecida outras três vezes. A informação é do tabloide britânico The Sun, em reportagem publicada nesse sábado (7/4).



Relembre: Caso Madeleine: pais aceitam fazer DNA em alemã: "Ela é parecida" “Quando ela estava no meio da adolescência, ela começou a dizer que Dorota não era sua mãe e que, na verdade, ela era uma criança que havia desaparecido na Polônia alguns anos antes”, relatou o jovem.

Nesse sentido, Julia Wandelt já teria dito também ser Inga Gehricke, de 5 anos, garota alemã que desapareceu na cidade de Stendal, em 2015. Ela ainda afirmou depois ser a jovem de 19 meses Acacia Bishop, que desapareceu em 2003 em Utah, nos Estados Unidos.

O The Sun diz que as alegações foram rejeitadas porque a idade de Julia não batia e mais tarde descobriu-se que ela inventou a história de Inga para uma amiga.

Reagindo aos resultados do DNA, Julia disse: “Devo dizer que nunca disse que sou Madeleine. Sempre disse que acredito que poderia ser Madeleine”.

Com quase 100% de ascendência polonesa, os pais de Julia são de classe média alta, sendo que ela foi educada em uma escola particular da cidade de Wroclav, no sudoeste da Polônia.