Milhares de israelenses se manifestaram neste sábado em Tel Aviv contra a polêmica reforma judicial do governo de Benjamin Netanyahu, no 14º fim de semana de protestos contra esta medida, considerada uma ameaça à democracia israelense.



Segundo os organizadores, 258.000 pessoas saíram em passeata pelas ruas de Tel Aviv. A polícia não forneceu dados da participação. Manifestações menores aconteceram em Jerusalém, Haifa (norte) e Kfar Saba (centro).



Dezenas de milhares de israelenses protestam todos os sábados desde janeiro, quando a reforma polêmica foi anunciada. Após a intensificação dos protestos, Netanyahu anunciou no fim de março uma "pausa" legislativa, para dar "oportunidade ao diálogo".