Caso Madeleine: pais aceitam fazer DNA em alemã: "Ela é parecida"

Segundo uma fonte próxima à família McCann, em entrevista o portal britânico Daily Star, Kate e Gerry procuraram Julia para a realização do exame.

"A família não quer descartar nada, estão dispostos a olhar todas as pistas. É importante para eles olhar todos os fatores, e a menina é, sim, parecida. Não há como contestar isso", disse a fonte. Julia Faustyna criou um perfil no Instagram, que já conta com 1 milhão de seguidores e diversas publicações. O objetivo da jovem é provar que ela é a garotinha desaparecida há 16 anos.