Músico usa 'engenhocas' para criar versões de trilhas sonoras de filmes

Em seus perfis nas redes sociais, David Scott se define como criador de coisas bobinhas e conquistou milhões de seguidores (foto: Reprodução / redes sociais / David Scott)

David Scott decidiu dar uma cara nova para trilhas sonoras de filmes, como "Jurassic Park" e “Up - altas aventuras”. Para isso, ele resolveu usar xilofones, bolinhas de gude, frangos de borracha, dominó e vários outros materiais em circuitos construídos pelo músico e capazes de dar inveja em engenheiros.

As ‘engenhocas’ são compartilhadas em vídeos no Instagram, TikTok e YouTube e conquistaram milhões de pessoas. Só na plataforma de vídeos curtos, ele tem quase 7 milhões de seguidores e seu vídeo mais famoso, em que ele toca ‘My heart will go on’, de ‘Titanic’, tem quase 50 milhões de visualizações.



Leia: "Titanic": 14 coisas que você não sabia sobre o filme

Para produzir sua versão do sucesso de Celine Dion, David usou duas bolinhas de gude. Em uma coreografia perfeita, os brinquedos, que representam os personagens Jack e Rose, produzem som ao tocar um xilofone. As bolinhas passam por um navio e, no final, elas caem na água e uma delas afunda.



Leia: Titanic: curiosidades sobre o famoso naufrágio ocorrido há 110 anos

Em suas redes sociais, Scott recebe diversos comentários que questionam se os seus vídeos são, na verdade, uma animação 3D. Ele nunca respondeu às dúvidas, mas afirmou ter feito o vídeo de “Titanic” na primeira tentativa. Conheça o trabalho do músico: