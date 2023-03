Idoso fica preso com carro na neve e sobrevive uma semana comendo doces

Para se manter vivo, além do aquecedor do carro que era ligado periodicamente, Jerry Jouret, 81 anos, utilizou uma toalha de banho, uma jaqueta corta vento, e uma colcha (foto: Polícia Rodoviária da Califórnia/Reprodução) Jerry Jouret, 81 anos, sobreviveu quase uma semana, enquanto estava preso no carro dele que ficou soterrado devido a uma nevasca, comendo croissants, doces e biscoitos que levava por acaso consigo. Ele ainda baixava a janela de vez em quando para comer neve.









Nesta semana, cerca de três pés de neve caíram durante uma série de tempestades que atingiram o estado da Califórnia – uma ocorrência atípica para um estado que não está acostumado a invernos rigorosos.





O matemático e ex-funcionário da Nasa foi encontrado dentro do veículo em uma autoestrada californiana, em 2 de março. De acordo com o serviço de resgate, o idoso tinha como destino a residência da família no estado de Nevada. Entretanto após deixar sua casa nas montanhas, em Big Pine, no dia 24 de fevereiro, ficou preso na nevasca.





O resgate aconteceu quando um helicóptero que fazia parte das buscas por ele sobrevoo a área e avistou o carro preso na neve. Ele foi encaminhado para o hospital, sem apresentar sinais de hipotermia. Em entrevista à CNN, o neto do americano, Christian Jouret afirmou que “as enfermeiras ficaram chocadas com o quão bem estavam seu sinais vitais”.