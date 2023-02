NY registra maior acúmulo de neve em um inverno excepcionalmente ameno

Os nova-iorquinos acordaram nesta terça-feira (28) com algo que dificilmente haviam visto ao longo deste inverno: neve.



O Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês), mediu 4,6 centímetros de neve no Central Park, de longe a marca mais alta nesta temporada.



Nova York geralmente fica coberta de branco pelo menos algumas vezes durante a estação, mas as temperaturas excepcionalmente amenas levaram a um inverno praticamente sem neve este ano.



Os flocos, que começaram a cair na noite de segunda-feira, elevaram o total acumulado no famoso pulmão verde de Manhattan para apenas 5,6 centímetros.



No entanto, não durou muito. No meio da manhã, a maior parte da neve já havia se transformado em granizo, quando a chuva começou a cair.



Vários distritos escolares suspenderam as aulas nesta terça-feira, enquanto a cidade se preparava para a primeira grande nevasca da temporada.



O escritório de gerenciamento de emergências do governo da cidade emitiu um aviso em vigor das 18h locais (20h no horário de Brasília) de segunda-feira até as 13h (15h) de hoje.



Nova York costuma ter sua primeira grande cobertura de neve em meados de dezembro.



No último inverno, ocorreu na véspera de Natal e, neste ano, apenas em 1º de fevereiro, quando quase meio centímetro foi registrado no Central Park, o registro mais tardio desde que as medições começaram em 1869.



Ao longo da estação, enquanto a cidade de Nova York e as áreas costeiras do Atlântico ao redor sofreram fortes chuvas, ocorreram nevascas, algumas delas mortais, algumas centenas de quilômetros ao norte.



Pelo menos 39 pessoas morreram quando até um metro de neve caiu em Buffalo, no estado de Nova York, perto da fronteira com o Canadá, em dezembro.



A cidade de Nova York nunca passou por uma temporada fria inteira sem neve mensurável. Cientistas apontam que as mudanças climáticas estão tornando os invernos mais quentes e mais curtos.