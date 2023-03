Autoridades mexicanas anunciaram, nesta sexta-feira (10), a detenção de cinco pessoas suspeitas de terem participado do sequestro de quatro cidadãos americanos e da morte de dois deles em Matamoros, Tamaulipas (nordeste).



O promotor de Tamaulipas, Irving Barrios, disse no Twitter que "cumpriu ordem de apreensão contra cinco pessoas ligadas aos fatos de 3 de março em Matamoros pelos crimes de sequestro com agravante e homicídio doloso simples".