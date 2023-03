Incêndio que destruiu quase 6.000 hectares em Cuba está sob controle

Um incêndio de grandes proporções ocorrido há 19 dias na região montanhosa de Pinares de Mayarí, no nordeste de Cuba, está "sob controle" e não causou nenhuma perda humana até o momento, informaram as autoridades locais.



Este incêndio florestal teve início em 18 de fevereiro na localidade de Pinares de Mayarí (província de Holguín, a 730km de Havana) e destruiu 5.756 hectares da floresta de uma das regiões com maior biodiversidade do país.



O fogo "está sob controle nas áreas que correspondem ao município de Mayarí", disse o chefe do Corpo de Guardas-florestais de Holguín, Juan Carlos Calderón Torres, ao jornal oficial Granma, nesta sexta-feira (10).



Segundo o veículo, os bombeiros estão mobilizados na tentativa de extinguir as chamas.



O jornal ainda sinalizou que bombeiros e guardas-florestais combateram as chamas em um município próximo na quinta-feira, onde abriram aceiros e realizaram outras tarefas preventivas para impedir o avanço dos incêndios.



As chamas afetaram cerca de 4.630 hectares de espécies como pinheiro cubensis, casuarinas e eucaliptos, além de queimarem cafeeiros, pastagens e toras derrubadas.