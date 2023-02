Objetos não identificados geram tensão nos EUA com espaço aéreo fechado

A FAA fechou parte do espaço aéreo sobre o Lago Michigan para apoiar as operações do Departamento de Defesa (foto: Google Maps/Reprodução) A Autoridade de Aviação Civil americana (FAA) anunciou, neste domingo (12/2), que fechou o espaço aéreo sobre o Lago Michigan, no norte dos Estados Unidos, por motivos de "defesa nacional". O fechamento, porém, foi parcial e momentâneo. Ele ocorre após três objetos voadores terem sido abatidos em uma semana em terras americanas e no Canadá e um dia após acontecer interdição semelhante em Montana, para investigar uma "anomalia de radar", segundo informou o exército.













Leia também: Menos de uma semana após o exército dos Estados Unidos derrubar um balão chinês que sobrevoava, sem autorização, a costa leste do país, o governo de Joe Biden se deparou com um novo objeto não identificado no espaço aéreo estadunidense. O OVNI sobrevoava o Alasca, na tarde de sexta-feira (10/2), quando foi abatido pelas forças militares locais.Leia também: Objeto voador não identificado sobrevoa cidade na China, diz jornal.





E na noite deste sábado (11/2), os caças do exército estadunidense foram acionados mais uma vez para abater um novo OVNI, agora no território do Canadá. O episódio foi anunciado pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que informou que a ordem de derrubada foi dada por ele.