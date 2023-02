'Objeto não identificado' que sobrevoava o Canadá é abatido

Ainda não há informações sobre a origem do OVNI, derrubado pelos Estados Unidos e Canadá (foto: George Frey)

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, informou neste sábado (11) que um caça americano abateu um "objeto não identificado" no noroeste do país, um dia depois que Washington abateu outro dispositivo sobre o Alasca."As Forças Aéreas do Canadá e dos Estados Unidos agiram em conjunto e um F-22 dos Estados Unidos disparou contra o objeto", tuitou Trudeau.O evento ocorre uma semana depois que os EUA derrubaram um suposto balão espião chinês em 28 de fevereiro, provocando um novo incidente diplomático entre Washington e Pequim.Trudeau disse que as forças canadenses mobilizadas em Yukon "irão recuperar e analisar os restos do objeto" e relatou ter conversado com o presidente Joe Biden sobre o ocorrido.O dispositivo foi abatido no sábado sobre a região de Yukon, na fronteira com o Alasca, onde caças americanos derrubaram outro objeto na sexta-feira, na costa norte do estado.As operações de busca e recuperação continuaram neste sábado, mas foram prejudicadas pelo "vento frio, neve e pouca luz do sol", informou o Comando Norte dos EUA em um comunicado."As atividades de recuperação são realizadas sobre gelo marinho", indica o texto, acrescentando que o Pentágono "não forneceu mais detalhes (...) do objeto, incluindo suas capacidades, finalidade ou origem".