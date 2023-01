Alan Cumming devolve medalha concedida por Elizabeth II por ativismo LGBT+

Elizabeth II (foto) havia dado medalha ao ator pelo ativismo LGBTQIA+ (foto: Ben STANSALL / POOL / AFP)

O ator escocês Alan Cumming, de 58 anos, devolveu medalha que ganhou da rainha Elizabeth II por seu ativismo em prol da comunidade LGBTQIA+ em 2009.



Cumming, que é naturalizado norte-americano, recebeu da realeza o título de membro da Ordem do Império Britânico como reconhecimento por seu trabalho na dramaturgia, mas também "pelo ativismo por direitos iguais para pessoas LGBTQIA+".





Agora, o artista decidiu devolver a medalha após a morte da rainha Elizabeth 2º e em meio aos escândalos que rondam a realeza. Ele afirma que o Império Britânico é "tóxico".



"Naquela época, em 2009, a lei não permitia que pessoas do mesmo sexo pudessem casar ou ter acesso a direitos legais básicos que são concedidos aos heterossexuais", iniciou.



"A morte da rainha e todas as notícias que se seguiram sobre o papel da monarquia e especialmente a forma como o Império Britânico lucrou às custas [e morte] dos povos indígenas em todo o mundo, realmente abriram meus olhos", prosseguiu o ator.



'Toxicidade do Império'



Ele ressalta que, "felizmente", os tempos e as leis mudaram, com mais direitos garantidos à comunidade LGBTQIA+, e afirma não querer "estar associado à toxicidade do Império".



Alan Cumming é conhecido por sua atuação em filmes da franquia "X-Men", em "007 Contra Golden Eye" (1995), "Emma" (1996), "Burlesque" (2010), entre outros.