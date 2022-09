Charles III leva a mão ao rosto durante velório de Elizabeth II (foto: Dominic Lipinski / POOL / AFP)

A maioria dos elementos que repousa sobre o caixão de Elizabeth 2ª já tinha sido visto ao longo das últimas semanas, quando o ataúde circulou pelo Reino Unido e foi visitado por milhares de britânicos no salão de Westminster, em Londres.

É o caso, por exemplo, da bandeira com o emblema da realeza britânica que envolve o caixão, e da coroa com quase 3.000 pedras incrustadas que repousa sobre ele.

Um dos itens que agora o enfeita, no entanto, é novo, e saltou aos olhos daqueles que acompanhavam a transmissão ao vivo da cerimônia.

É um cartão com um logo do Palácio de Buckingham que foi inserido em meio ao arranjo de flores. De autoria do rei Charles 3º, ele diz "em memória amorosa e devotada", e traz a assinatura do monarca.