Prédio desaba e cinco pessoas são resgatadas

Bombeiros trabalham nos escombros do prédio desabado (foto: Luis ROSARIO / afp)

Cinco pessoas foram resgatadas e uma permaneceu presa na noite de quarta-feira sob os escombros de um prédio de quatro andares que desabou em uma cidade localizada no centro da República Dominicana.A estrutura, onde funcionava uma loja de móveis, cedeu com seis pessoas dentro, a maioria funcionários. Quatro foram resgatados logo após o incidente, e mais uma mulher após várias horas de trabalho dos socorristas.Ao anoitecer, uma mulher ainda estava presa na montanha de escombros onde funcionava o negócio localizado na província de La Vega, a cerca de 116 quilômetros da capital, Santo Domingo.O presidente dominicano, Luis Abinader, solicitou uma investigação "para identificar as responsabilidades".