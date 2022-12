Bebê de dois meses morre em naufrágio de migrantes na costa da Grécia

Migrantes em praia da ilha de Lesbos, na Grécia (foto: LOUISA GOULIAMAKI/AFP)

Um bebê de dois meses foi encontrado morto na madrugada de sexta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou na costa de Lesbos, na Grécia, disse um legista à AFP neste sábado (17).O menor foi levado para o hospital, onde sua morte foi certificada, disse o legista Theodoros Nousias.O naufrágio ocorreu quando o barco inflável - que transportava principalmente migrantes africanos - se chocou contra as rochas da costa na área de Fara, explicaram à AFP fontes do centro de acolhimento de migrantes. Na operação de resgate, 34 pessoas foram resgatadas com vida. Duas delas tinham ferimentos leves.A Guarda Costeira grega registrou 1.500 pessoas resgatadas nos primeiros oito meses deste ano, em comparação com menos de 600 no ano passado.