Terceiro berçário de tubarões-martelo é descoberto em Galápagos

Filhote de tubarão-martelo (foto: HANDOUT / PARQUE NACIONAL GALAPAGOS / AFP )

Um terceiro berçário para filhotes de tubarão-martelo, espécie em alto risco de extinção, foi descoberto no arquipélago equatoriano de Galápagos, que faz parte do Patrimônio Mundial da Humanidade, informou a administração da reserva natural nesta sexta-feira (16)."A descoberta dessas novas áreas de criação é muito importante, especialmente para o tubarão-martelo, porque é uma espécie icônica para as Galápagos, mas está em perigo crítico de extinção", disse o guarda florestal Eduardo Espinoza em um comunicado do Parque Nacional de Galápagos (PNG).Acrescentou que a proteção desta espécie no arquipélago "é uma esperança para o mundo". Com esta informação é possível "incluir estes berçários na lista de áreas importantes para a conservação dos tubarões", explicou, ao falar sobre uma nova categoria da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).Após uma viagem de meses por várias ilhas, os pesquisadores - incluindo Espinoza - identificaram o novo local de reprodução do tubarão-martelo (Sphyrna lewini) em Isabela, a maior do arquipélago, localizada a 1.000 km da costa do Equador, segundo o PNG.Os viveiros para filhotes dessa espécie com menos de um ano de vida são espaços que, por suas condições, oferecem refúgio e proteção para o desenvolvimento dos tubarões, explicou.Dois outros locais de criação de tubarões-martelo já foram localizados, em áreas não divulgadas para proteger a espécie. Nesses ambientes, guardas florestais marcam os tubarões para monitorar seu desenvolvimento e determinar padrões de migração e sua inter-relação com tubarões de outros locais.Berçários de tubarão-galha-preta (Carcharhinus limbatus) também foram localizados em Galápagos.A área marinha protegida da província insular equatoriana, de 198 mil km², abriga mais de 30 espécies de tubarões. Galápagos, que leva o nome de suas tartarugas gigantes, também possui um santuário de 38 mil km², localizado entre as ilhas Darwin e Wolf, onde fica a área com a maior população de tubarões do mundo.As ilhas equatorianas possuem flora e fauna únicas no planeta.