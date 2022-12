Vídeo: Tubarão-baleia marca presença em mergulho de turista

Assustadas, as mulheres gravaram o tubarão enquanto tentavam se afastar dele.

Apesar de ser o maior peixe do mundo, com o comprimento que pode chegar a 18 metros, o tubarão-baleia não é um “predador dos oceanos” e se alimenta de peixes e moluscos através da sucção e da filtração. É um animal dócil e não tem perigos para humanos.

Perfis na internet compararam o tubarão com o cachorro Golden, que é muito animado, dócil e carismático e que assusta algumas pessoas com o tamanho. “Golden do mar”, brincou um usuário no Twitter.