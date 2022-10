Garota finge descoberta de gravidez durante aula de ultrassom e viraliza

Por Ana Raquel Lelles

A garota conta que todos sabiam que a aluna estava grávida (foto: Reprodução Redes Sociais )

O vídeo de uma aluna supostamente descobrindo a gravidez em uma aula de ultrassom viralizou nas redes sociais brasileiras, nesta terça-feira (18/10). A gravação foi postada no Tiktok de uma garota chamada Samantha, que mora em Charleston, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

Mas, no perfil na plataforma, ela disse que a cena foi montada para um trabalho em grupo, e que todos sabiam que a garota fingiria descobrir a gravidez. Samantha cursa Sonography (Sonografia, em português) e tinha uma dinâmica para qual turma faria o melhor vídeo.

“Todos sabíamos que ela estava grávida. Não quebramos nenhum sigilo”, explicou no vídeo. “A gente nem esperava que iria viralizar”, disse uma outra menina na gravação.

O vídeo do trabalho tem 36,8 milhões de visualizações no Tiktok.

Sucesso no Brasil

O Campeão do reality show Bar Aberto, Leandro Santos, postou o vídeo em seu perfil no Twitter. A publicação viralizou e conta com 16 milhões de visualizações e 81,7 mil curtidas.

"Medo desbloqueado", escreveu um perfil nos comentários. "Sangue de Jesus tem poder, vou ficar bem longe dos ultra da faculdade", comentou outra pessoa.

A moça descobrindo que tá grávida na aula de ultrassom pic.twitter.com/CVb8RuIumT %u2014 Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) October 17, 2022

Outra usuária contou um caso quando estudava o mesmo curso que Samantha, a menina que postou o vídeo. "Meu primeiro trabalho foi de auxiliar de ecografia, cada dia era um babado diferente… Teve uma vez que uma gestante que ia fazer a eco, mas não queria que falássemos o sexo, e lá foi 9 meses chamando o bebê de Ruan, sendo quq sabíamos que era menina…".