Seis migrantes morrem em acidente na Turquia perto da fronteira com Síria

Pelo menos seis migrantes em condição irregular morreram afogados nesta sexta-feira (16) na Turquia , quando o micro-ônibus em que viajavam caiu em um canal de irrigação perto da fronteira sudeste com a Síria - informou o gabinete do governador.





"Seis pessoas morreram, 25 imigrantes foram resgatados, incluindo cinco feridos. O organizador (da viagem) foi detido", disse o gabinete do governador em um comunicado, sem especificar se ele era um contrabandista.De acordo com o site Urfa News, o acidente ocorreu quando o micro-ônibus tentava fugir de um posto de controle.

A fonte não especificou as circunstâncias do acidente, ocorrido a cerca de 15 quilômetros da fronteira, no distrito de Sanliurfa. A nacionalidade das vítimas também não foi informada, mas a proximidade da fronteira sugere que possam ser cidadãos sírios.



A Turquia abriga mais de 3,7 milhões de refugiados sírios, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur).