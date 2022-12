Dez pessoas, incluindo cinco menores, morrem em incêndio na França

Outras 19 pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, segundo autoridades e socorristas. Dois bombeiros ficaram levemente feridos (foto: Oliver Chassignole / AFP)

Dez pessoas morreram, incluindo cinco menores de idade, e 19 ficaram feridas em um incêndio em um prédio na madrugada desta sexta-feira (16/12) na cidade de Vaulx-en-Velin, no leste da França, disseram autoridades locais.



"Eu ouvi gritos de 'Socorro! Ajuda! Ajuda! Ajude-nos!'", disse à AFP Assed Belal, um jovem do bairro que estava presente durante o incêndio.



Alguns dos moradores presos pelas chamas pularam no vazio, segundo informações recolhidas pela AFP.





"Havia pessoas no chão, outras trancadas nas varandas e os bombeiros tiveram problemas para intervir por causa das árvores", acrescentou."Dez pessoas morreram, incluindo cinco crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 15 anos, (...) num incêndio cujas causas são desconhecidas", informou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que manifestou seu pesar.Outras 19 pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente, segundo autoridades e socorristas. Dois bombeiros ficaram levemente feridos.A Promotoria de Lyon, uma cidade perto de Vaulx-en-Velin, abriu uma investigação para determinar as causas do incêndio "dramático", sem descartar "a pista criminosa" no momento, informou em comunicado.O incêndio, que já foi apagado, foi declarado pouco depois das 03h00 (23h00 de quinta-feira no horário de Brasília) em um prédio de sete andares, para onde foram enviados quase 170 bombeiros, segundo a prefeitura local.

O fogo começou no térreo e se espalhou para os andares superiores, prendendo os moradores em suas casas enquanto a fumaça invadia as áreas comuns, segundo os bombeiros.



"Foi terrível", comentou à AFP Mohamed, primo de um morador do quarto andar que conseguiu fugir pela escada com seus dois filhos.



Tristeza



Manifestações de solidariedade às vítimas e seus familiares foram publicadas nas redes sociais, no último dia de aulas na França antes das férias escolares de Natal e Ano Novo.



"Tristeza pelo trágico incêndio que afetou Vaulx-en-Velin. Expresso meu apoio às vítimas e seus familiares", tuitou a primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne.



As autoridades educativas criaram duas unidades de apoio psicológico na escola Jean-Vilar e na escola de ensino médio Simone-Lagrange, onde estudavam algumas das vítimas.



O incêndio ocorreu no bairro Mas du Taureau, uma área em transformação urbana depois de encarnar por muito tempo a imagem dos subúrbios problemáticos de Lyon.



A prefeita, Hélène Geoffroy, "muitas vezes aponta os prédios de seu município e, em particular, do bairro Mas du Taureau, que apresentam riscos à segurança", segundo o deputado Alexandre Vincendet.



A metrópole de Lyon lançou no início dos anos 2000 um programa de 100 milhões de euros (106,5 milhões de dólares) para refletir sobre um futuro bairro ecológico, o desenvolvimento do comércio local e dos transportes públicos.

A taxa de pobreza em Vaux-en-Velin, uma cidade de cerca de 50.000 habitantes e com uma população significativa com menos de 30 anos, situou-se em 33% em 2019, segundo as últimas estatísticas oficiais.



Este é um dos incêndios mais mortais registrados na França nos últimos anos.



Em 2005, 24 pessoas morreram em um incêndio em um prédio usado por famílias de origem africana em Paris. Uma mulher foi presa por iniciá-lo jogando roupas em velas durante uma discussão.