Twitter suspende contas de jornalistas que cobrem Elon Musk

Alguns jornalistas tuitaram sobre a decisão do Twitter de banir a conta @ElonJet, que rastreava os voos do jato particular de Musk (foto: AFP)

O Twitter suspendeu na quinta-feira (15/12) as contas de vários jornalistas que fizeram reportagens sobre a empresa e seu novo dono, Elon Musk.



Alguns jornalistas tuitaram sobre a decisão do Twitter de banir a conta @ElonJet, que rastreava os voos do jato particular de Musk, e sobre versões desta conta hospedadas em outras redes sociais.



O Twitter não apresentou explicações para a suspensão das contas dos jornalistas.



A União Europeia (UE) alertou nesta sexta-feira (16) que pode aplicar sanções contra o Twitter.





"A notícia sobre a suspensão de jornalistas do Twitter é preocupante (...) Elon Musk deve saber disso. Existem linhas vermelhas. E, em breve, haverá sanções", disse a comissária europeia para Transparência, Vera Jourova, em um tuíte, referindo-se a uma das duas leis que a UE aprovou em julho deste ano e com as quais o bloco vai regulamentar a atividade dos gigantes do setor e das principais plataformas do bloco."Nada diz mais sobre a liberdade de expressão do que suspender jornalistas que cobrem você", disse Sarah Reese Jones, do site de opinião e notícias PoliticusUSA, em resposta a uma mensagem sobre as suspensões.Entre as contas suspensas estão as de repórteres da CNN, dos jornais The New York Times e The Washington Post, além de jornalistas independentes.De acordo com a NBCNews, uma conta da rede social Mastodon, rival do Twitter, também foi suspensa.Na quarta-feira, Musk tuitou que um veículo em Los Angeles que transportava um de seus filhos foi seguido por "um perseguidor maluco" e deu a entender que atribuía o suposto incidente ao rastreamento de seu jato particular. Na mensagem, ele afirmou que adotou ações legais contra a pessoa que operava a conta ElonJet.A conta no Twitter que rastreava os voos de Musk foi suspensa, apesar da promessa do empresário de que não faria nada em nome da liberdade de expressão."Bem, parece que @ElonJet está suspensa", tuitou o criador da conta, Jack Sweeney, em sua conta pessoal @JxckSweeney, que também foi suspensa alguns minutos depois.O Twitter informou que atualizou sua política para proibir mensagens que, na maioria dos casos, revelam a localização de alguém em tempo real.

Musk escreveu que "qualquer conta que faça 'doxxing' (revelação pública de dados pessoais) com informações de localização em tempo real será suspensa, porque é uma violação física de segurança".



Desde que assumiu o controle do Twitter, Musk apresenta mensagens contraditórias sobre o que está autorizado, ou não, na plataforma.



Musk reativou contas que estavam suspensas na rede social, incluindo a do ex-presidente americano Donald Trump. Também suspendeu a conta do rapper Kanye West, após a publicação de mensagens antissemitas.



E rejeitou o retorno ao Twitter de Alex Jones, fundador do site de extrema direita InfoWars, que foi condenado a pagar US$ 1,5 bilhão de indenização por afirmar que o massacre de 2012 na escola Sandy Hook foi uma "farsa".