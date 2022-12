Elon Musk vende mais US$ 3,6 bilhões em ações da Tesla

Esta nova venda, depois de outra de quase 4 bilhões de dólares em novembro, ocorre quando o preço da Tesla despenca na bolsa (foto: AFP)

Elon Musk vendeu cerca de 22 milhões de ações da Tesla por US$ 3,6 bilhões entre segunda e quarta-feira, de acordo com um documento da SEC, que regulamenta os mercados financeiros nos Estados Unidos.



O magnata, dono da Tesla, da SpaceX e do Twitter, vendeu mais de 39 bilhões de dólares em ações da montadora desde novembro de 2021, segundo o The Wall Street Journal.





A maior parte foi destinada à compra do Twitter , adquirido no final de outubro por 44 bilhões de dólares, incluindo uma contribuição pessoal de 27 bilhões de dólares.Esta nova venda, depois de outra de quase 4 bilhões de dólares em novembro, ocorre quando o preço da Tesla despenca na bolsa. Na quarta-feira, caiu para o nível mais baixo em mais de dois anos (novembro de 2020).

Um número crescente de investidores teme que Musk esteja gastando uma parte significativa de seu tempo reestruturando o Twitter, em detrimento da Tesla.



A liberação no mercado de milhões de ações do grupo com sede no Texas também contribui para a queda de seu preço.