Rússia e Ucrânia promovem bombardeios com mortes nesta quinta

Duas pessoas morreram em um bombardeio russo nesta quinta-feira (15/12) no centro de Kherson, no sul da Ucrânia, cidade recuperada pelas forças de Kiev em novembro, informou a Presidência ucraniana, enquanto um bombardeio ucraniano matou ao menos um civil em Donetsk, segundo as autoridades pró-Rússia.



"O inimigo voltou a atacar o centro da cidade, a 100 metros da administração regional" bombardeada no dia anterior, afirmou o chefe adjunto da administração presidencial ucraniana, Kyrylo Tymoshenko, no Telegram.



O bombardeio deixou "dois mortos", acrescentou.





Pouco depois, o governador regional, Yaroslav Yanushevych, informou que os ataques deixaram a cidade "totalmente sem energia elétrica"."Um intenso bombardeio contra uma infraestrutura essencial continua na cidade", afirmou no Telegram."Quando for possível, os trabalhadores do serviço de energia elétrica começarão a restaurar a eletricidade", acrescentou.A cidade de Kherson tem sido alvo frequente de ataques russos desde que foi retomada pelos ucranianos há um mês.

Nesta quinta-feira, foi bombardeado três vezes, segundo a imprensa local. No dia anterior, o ataque contra a administração regional causou seis feridos, segundo a promotoria regional.



Na região de Kherson, três civis morreram e 13 ficaram feridos na quarta-feira, informou Tymoshenko em outra mensagem do Telegram.



Em Donetsk, um civil morreu e outros nove ficaram feridos no bombardeio "mais maciço" contra a cidade desde 2014, denunciaram as autoridades pró-russas.



Segundo Alexei Kulemzin, líder da administração de Donetsk, as tropas ucranianas lançaram 40 foguetes Grad contra a cidade.



"Precisamente às 7 horas, eles submeteram o centro de Donetsk ao maior bombardeio desde 2014", ano em que esta cidade passou ao controle de separatistas pró-Rússia, continuou Kulemzin no Telegram.



Segundo ele, os projéteis atingiram prédios residenciais, escritórios, uma igreja, uma escola e um campo esportivo. Também afirmou que as forças ucranianas bombardearam Donetsk com obuses de calibre 155 mm.

De acordo com a defesa territorial de Donetsk, o bombardeio ucraniano causou uma morte e nove feridos, incluindo um menor.



O chefe da administração militar ucraniana da região de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, relatou nesta quinta-feira dois mortos e quatro feridos em bombardeios russos em áreas controladas por Kiev perto de Donetsk.