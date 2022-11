Cruzeiro registra 800 casos de COVID-19 e precisa ficar atracado

Embarcação Majestic Princess diagnosticou 800 casos de COVID-19 em seus 4,6 mil tripulantes (foto: Muhammad FAROOQ / AFP)

Um cruzeiro de luxo que transportava 4,6 mil pessoas teve que atracar no porto de Sydney, na Austrália, por causa de 800 diagnósticos positivos para a Covid-19. Todos os diagnosticados eram assintomáticos ou levemente sintomáticos. A embarcação Majestic Princess saiu de Nova Zelândia.

De acordo com informações do jornal O Globo, a empresa Princess Cruises, que é operadora da linha de cruzeiros, afirmou que os passageiros que testaram positivo vão desembarcar separadamente. As pessoas que testaram negativo para Covid-19 desembarcaram neste sábado (12/11).