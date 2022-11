São Paulo volta a recomendar uso de máscaras em locais fechados

474 leitos foram ocupados, o que representa 56% a mais que há duas semanas, quando 288 estavam ocupados (foto: Eduardo Knapp/Folhapress)

Devido ao aumento de internações em UTIs por COVID-19 nas últimas semanas, o governo de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados no estado nesta sexta-feira (11/11).Na última quarta-feira (9/11), 474 leitos foram ocupados, o que representa 56% a mais que há duas semanas, quando 288 estavam ocupados. Nas enfermarias o número era de 555 e saltou para 832, no mesmo período, segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.Cerca de 9 milhões de pessoas no estado não chegaram a tomar a terceira dose da vacina; sete milhões também não tomaram a quarta dose.



Nos últimos dias a USP e a Unicamp voltou a tornar obrigatório o uso do equipamento de proteção em locais fechados ou quando ocorrerem aglomerações. Os institutos também reforçaram o uso de outras medidas sanitárias como distanciamento e uso de álcool em gel para higienização.



Apesar do aumento recente, a quantidade de pessoas internadas por causa da enfermidade é muito inferior ao registrado em outras ondas.