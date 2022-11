São Paulo emite alerta para alta de internações em UTI Covid-19 no estado

Número de pessoas internadas ainda é bem inferior aos números observados em ondas anteriores (foto: Fábio Marchetto/SES-MG)

O Governo de São Paulo registrou uma alta de 50% no número de pessoas internadas com Covid-19 em leitos de enfermaria dos hospitais paulistas nas últimas duas semanas, ante um aumento de 56% no índice de internações em Unidades de Terapia Intensiva por causa da doença. Na quarta-feira (4), havia 474 leitos de UTI ocupados. Na enfermaria, eram 857.