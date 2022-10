Brasileiros se irritam com trend gringa sobre Brasil

Os vídeos mostram influenciadores gringos dançando com batidas brasileiras (foto: Reprodução Redes Sociais )

Por Ana Raquel Lelles

Brasileiros estão criticando uma trend de perfis estrangeiros na rede social TikTok. A “brincadeira” dos gringos faz um “point of view” (ponto de vista) em que eles interagem com itens do Brasil e misturam ritmos brasileiros com outros sons, como o telefone chamando.

“POV: você comprou um celular no Brasil”, diz a legenda de um vídeo em que o áudio mistura o toque do Iphone com um batidão. O homem aparece fazendo um "passinho" típico brasileiro no som do remix.

Esse esquema é repetido em outras publicações. Com muita criatividade, os vídeos criam situações, como brasileiros visitando um zoológico.

A trend repercutiu entre os brasileiros nas redes sociais e gerou críticas aos estrangeiros por reproduzirem estereótipos da cultura do Brasil. “Isto é a prova que eles realmente não sabem absolutamente nada sobre nós, não tem nenhum sentido”, disse.

“A gente reduz eles a fast food, teoria da conspiração e zero noção de geografia. Isso acontece com todos os países, o problema é a gente nutrir a síndrome de vira lata e só achar que o que tem lá fora é bom”, escreveu um perfil em uma publicação com um compilado de vídeos da trend.

Mas, outros usuários também entraram na brincadeira: “Finalmente o Brasil sendo reconhecido pelo seu talento de produzir um funk a partir de qualquer toque”.