Mulher perde R$ 160 mil para falso astronauta que 'voltava do espaço'

O homem se passava por um astronauta russo em missão no espaço (foto: NASA TV/AFP/Arquivos)

A mulher conheceu o falso astronauta russo no Instagram em 28 de junho, conforme o jornal "Yomiuri Shimbun”. Ele dizia que trabalhava em uma missão na Estação Espacial Internacional e tinha pouco acesso à internet, por isso demorava a responder.





Em seu perfil no Instagram, o golpista postou fotos do espaço e relacionadas ao trabalho de astronautas para tornar o golpe verídico. Após um tempo conversando por mensagens diretas, o homem e a vítima mantiveram contato no Line, um aplicativo de mensagem popular no Japão.





“Ele citou nomes de organizações que existiam como a NASA e a JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency, agência japonesa de exploração espacial). Eu acreditei nele”, disse a mulher à polícia.





Ele falou que queria se casar com a mulher, mas precisaria que ela custeasse uma viagem de volta à Terra. O “astronauta” dizia que queria uma nova vida no Japão ao lado da vítima.





Assim, a mulher começou a enviar dinheiro. Ela desconfiou do golpe após transferir os 4,4 milhões de ienes, entre 19 de agosto e 5 setembro, e o homem continuar pedindo ajuda financeira. A polícia de Higashi-Omi, na província japonesa de Shiga, está investigando o caso. Para eles, a mulher foi vítima de estelionato.

Uma japonesa de 65 anos denunciou às autoridades o golpe que sofreu de um homem que alegava ser um astronauta russo preso no espaço. A mulher pagou 4,4 milhões de ienes, cerca de R$ 160 mil, para ele voltar à Terra e se casar com ela.