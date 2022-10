Grito de alunos de medicina revolta: 'Não tenho culpa se seu pai é motoboy'

Um perfil no Twitter postou uma gravação de tela de uma vídeo no Instagram de uma aluna gritando o lema na festa (foto: Reprodução Redes Sociais )

Por Ana Raquel Lelles

Um vídeo de alunos do curso de medicina da Universidade de Iguaçu (Unig), no Rio de Janeiro, cantando o grito de guerra da turma gerou revolta nas redes sociais. “Sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy”, diz o lema.

A gravação foi feita durante os Jogos Universitários de Medicina, evento mais conhecido como Intermed, no último final de semana, em Vassouras (RJ). Em outro trecho, os alunos cantam “meu dinheiro nunca acaba”.

Um perfil postou a gravação de tela do story de uma aluna no Twitter. A postagem conta com mais de 200 mil vizualizações e 3.400 comentários. Outros perfis também criticarem o grito de guerra do grupo.

Sem comentários para esse grito de guerra da UNIG-RJ pic.twitter.com/AgyKk6CnwA %u2014 Gustavo (@gustavoaxb) October 10, 2022

Vai ter filho de motoboy sim! E não tem playboy aqui não. Pau no cu pic.twitter.com/hZiNaYc7Op %u2014 Andy (@Andersonfbastos) October 10, 2022

%u201CEu sou playboy, não tenho culpa se teu pai é motoboy%u201D esses foi o grito de guerra de alunos da UNIG durante jogos do intermed(%uD83E%uDD22). Aí como a tua tia é chata chata, fui ver a nota desse cursozinho no mec kkkkkkkkkk ser rico não te faz inteligente, burro pra crlh pic.twitter.com/LrbNJeDF9N %u2014 Gigi%u2019s (@0zoogfs) October 11, 2022

%u201CCuidado, o filho médico do motoboy pode no futuro salvar a vida do seu pai playboy%u201D %u2014 dudinha (@dudasantoss__) October 10, 2022

Pedido de desculpas

A atlética de medicina da Unig pediu desculpas pela “conduta e atitude imatura de certos discentes”. “Não compactuamos com nenhum tipo de repressão ou desrespeito à raça, gênero ou classe social”, diz um trecho da nota divulgada pelas redes sociais.

A nota completou que a “ação de alguns não representa o pensamento dos demais”.