Conheça homem em situação de rua que viralizou ao cantar 'Vento no Litoral'

Daniel e Vanessa se reencontram após sucesso do vídeo (foto: Arquivo pessoal)

“Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim”. Esse verso da canção “Vento no Litoral”, da banda Legião Urbana fez com que o pintor e morador em situação de rua, Daniel Dias, de 42 anos, lembrasse da esposa. Na última sexta-feira (27/5), ele passou na porta do bar Point 126, em Santos (SP), e pediu para cantar uma música no karaokê. A interpretação da banda brasiliense emocionou a dona do bar, que decidiu gravar um vídeo da apresentação.

Em seguida, a empresária e psicóloga, Vanessa Barros, compartilhou o vídeo em um grupo e fez com que mais pessoas se emocionassem com a história de Daniel. “ Quando ele começou a cantar, eu vi que ele estava cantando com tanta emoção, como se estivesse vivendo a música e aí eu resolvi filmar e depois eu postei no (grupo) ‘Viver em Santos’.”, conta.

Com a repercussão do vídeo, Vanessa recebeu uma mensagem pedindo ajuda para encontrar o Daniel e oferecer uma vaga em uma clínica de reabilitação. “Eu fui encontrá-lo ontem à tarde, quando ele apareceu aqui pedindo almoço e aí eu conversei com ele, contei da repercussão do vídeo e que têm pessoas querendo ajudar e ele aceitou”, relata.

Nesta terça-feira (31/5), Daniel voltou para o bar Point 126, desta vez para encontrar o pastor que vai levá-lo para a clínica em Inhaem. O homem, que fez aniversário no domingo (29/5), comemora ter ganhado de presente uma oportunidade de recomeçar. “ Estou doido para o pastor chegar logo e recomeçar minha vida. Poder tomar um banho quente, sair dessa friagem e fazer minha barba”, afirma.

Cinco meses na rua

Daniel conta que se separou há cinco meses e, depois do divórcio, não tinha condições de pagar o aluguel e entrou em depressão. Por isso, acabou indo morar na rua. Vanessa conta que Daniel é pintor profissional, mas que, por causa da pandemia, perdeu o emprego e não conseguiu uma nova oportunidade.

Há cerca de um mês, ele chegou a Santos, no litoral paulista. A escolha pela nova cidade envolve não apenas o amor pelo mar, mas, por conta da construção de prédios, a possibilidade de conseguir um emprego.

Durante o tempo na rua, Daniel passou a fazer uso de álcool. “Todo dia. Acordo de manhã e tomo uma (dose) para ficar mais alegre e esquecer do passado. É uma ilusão, mas até então eu acreditava nisso”, desabafa.

Além do álcool, Daniel cita o frio e ter que pedir comida como grandes dificuldades de se viver na rua. Mas, mais do que isso, ele sofre com a falta da ex: “Eu amo ela (sic) muito, mas acho que não tem mais jeito. Ela saiu de casa falando que ia voltar, mas a família não deixou, sinto muito a falta dela”.

O poder da música

Vanessa conta que o karaokê tem feito sucesso entre os clientes, especialmente os mais velhos. “Eu coloquei o karaokê porque a música é uma terapia para a alma, através dela, você consegue se expressar, sentir o que você está vivendo. Principalmente depois da pandemia, o karaokê tem atraído muito público”, relata.

No vídeo, é possível ver outro homem emocionado, que chega a abraçar o pintor. Daniel conta que escolheu ‘Vento no Litoral’ por ser uma música que sempre gostou, mas também como um lembrete após o fim do relacionamento. “O que posso fazer é cuidar de mim”, conta, citando o verso da canção.

"Vento no litoral" é um dos sucessos do disco "V" da Legião Urbana, lançado em 1991, e que contém ainda "O teatro dos vampiros" e "Metal contra as nuvens". Uma das interpretações mais conhecidas da música é da cantora Cássia Eller, que começou a carreira em Brasília, como Renato Russo.

Além da oportunidade, a música trouxe uma amiga: Vanessa. Apesar de já terem se encontrado antes, quando o homem ia ao bar pedir comida, depois do vídeo, eles se tornaram mais próximos. “É coisa de Deus. Por causa dela, agora vou sair da rua”, finaliza.