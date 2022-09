Turista em Londres poderá acompanhar parte do funeral da rainha

Muita gente, em frente ao Palácio de Buckingham, vive os primeiros momentos de luto pela Rainha, mesmo debaixo de chuva (foto: Daniel LEAL / AFP)

Se a morte da rainha Elizabeth 2ª, anunciada nesta quinta (8/9), tivesse acontecido em Londres, cidade da residência real, o Palácio de Buckingham, a programação oficial teria início imediatamente com a Operação London Bridge (Ponte de Londres), elaborada nos anos 1960 pelo governo inglês.

Porém, como a rainha estava na Escócia, no Castelo de Balmoral, por conta de um encontro com a primeira-ministra Liz Truss, os protocolos do funeral real precisam antes passar por uma etapa chamada Operação Unicórnio.

A partir de então, terá início o cronograma na capital inglesa, conforme informado pelo jornal The Guardian. Quem estiver em Londres neste período, que pode se estender por mais de dez dias a contar da data da morte, poderá acompanhar diversas etapas públicas.

É possível desde já, por exemplo, ver as bandeiras a meio mastro em todas as residências reais e prédios do governo, incluindo o Palácio de Whitehall –principal residência dos reis da Inglaterra em Londres entre 1530 e 1698– localizado no bairro de Westminster, onde também fica o Parlamento.

O Palácio de Buckingham, que também está logo ali ao lado, terá também afixado em suas grades do portão um aviso sobre a morte da rainha . É esperado que a Abadia de Westminster e a Catedral de St. Paul badalem seus sinos como homenagem à rainha.

Tiros no Hyde Park e na Tower Hill também devem sinalizar o respeito da nação à monarca.

O trajeto do caixão terá início na estação St. Pancras, onde será desembarcado vindo da Escócia na noite anterior. É esperado que o corpo da rainha chegará ao Palácio de Buckingham cinco dias depois do anúncio da morte.

De lá, ele segue para Westminster Hall, onde será velado por cinco dias. Este é o primeiro e principal momento em que o público poderá prestar suas homenagens mais de perto –o caixão ficará exposto por 23 horas por dia.

Dez dias após a morte, em 17 de setembro, terá início o funeral da rainha Elizabeth 2ª. O corpo será transportado de Westminster Hall para a abadia de Westminster –ao chegar lá, serão feitos dois minutos de silêncio em toda a nação.

Depois de uma cerimônia que deve durar uma hora –e que não deve ser aberta ao público, porém será televisionada–, o caixão segue para o Hyde Park e, de lá, vai para o Castelo de Windsor, a 40 km de Londres.

Ali, o corpo da rainha da Inglaterra é colocado em um cofre real da Capela Memorial do Rei George 6º, e deixado para seu descanso eterno.

CASTELO DE WINDSOR

Uma das residências oficiais da família real britânica, o Castelo de Windsor fica no condado de Berkshire. Foi construído no século 11 e ficou conhecido como o castelo habitado mais antigo do mundo, além de ser o maior da região, com mais de cinco hectares de área.

Ainda não há informações a respeito de como ficarão as visitações ao um dos castelos preferidos dos turistas que visitam a Inglaterra e buscam conhecer mais sobre a família real britânica.

No entanto, vale já saber que se trata de um passeio divertido, para o qual vale separar um dia inteiro. Saindo de Londres, há diversas opções de trem e ônibus –a Linha Verde 702, por exemplo, tem uma parada chamada Windsor, Parish Church.

Uma das tradições favoritas dos visitantes do Castelo de Windsor, a residência de finais de semana da família real, sempre foi saber se a rainha estava ou não no local.

Para tanto, bastava observar um código: caso a bandeira hasteada fosse a do Estandarte Real, sorte do turista, pois era sinal da presença da rainha; bandeira do Reino Unido, por sua vez, significava que Elizabeth não se encontrava por lá.

Possivelmente, a tradição das bandeiras continuará, agora marcando a presença do novo rei, Charles 3º.

ONDE FICAR

- Hotel 41 (41 Buckingham Palace Road, Londres, SW1W 0PS, Reino Unido). Tel.: +44 207 300 0041. Diárias a partir de R$ 3.020.

- The Resident Victoria (10 Palace Place, Londres, SW1E 5BW, Reino Unido). Tel.: 44 203 540 8800. Diárias a partir de R$ 1.607.

- The Londoner (38 Leicester Square, London WC2H 7DX, Reino Unido). Tel: 44 20 7451 0101. Diárias a partir de R$ 2.400.

- Brown's Hotel (33 Albemarle St, London W1S 4BP, Reino Unido). Tel.: 44 20 7493 6020. Diárias a partir de R$ 7.560 para duas pessoas.

- The Sanctuary House Hotel (33 Tothill Street, Londres, SW1H 9LA, Reino Unido). Tel.: 44 207 799 4044. Diárias a partir de R$ 889.