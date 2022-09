Charles: nunca um herdeiro esperou tanto para assumir trono britânico

Aos 73 anos de idade, Charles III se tornou nesta quinta-feira (8/9) a pessoa mais velha a tomar posse da monarquia do Reino Unido, sucedendo Elizabeth II, rainha mais longeva da história do país e morta aos 96 anos

O "eterno herdeiro" tem a seu favor a paciência de quem - apesar dos altos e baixos na vida pública e privada - soube ater-se por décadas ao papel a ele designado, preparando-se para o momento de ser colocado à prova.

Charles III também pode se apoiar em um precedente histórico de um rei que assumiu o trono após um longo e bem-sucedido reinado da mãe . Trata-se de Edward VII, filho e sucessor da rainha Victoria, figura-chave de uma época definida por seu nome - a Era Vitoriana - e que coincide com um reinado de quase 64 anos, o segundo mais longo da história britânica, atrás apenas do de Elizabeth.

Tataravô de Charles, Edward VII ascendeu ao trono britânico no início do século 20 e ficou conhecido pelas capacidades diplomáticas, que lhe renderam o apelido de "pacificador".

Os tempos, no entanto, são outros: o filho de Victoria foi rei de um império no auge de sua extensão e tinha muito mais liberdade de ação que Charles III. O novo monarca também atravessou momentos turbulentos, como o escandaloso divórcio com sua primeira mulher, a superpopular Diana, que morreria em 1997 , as acusações de interferência na política britânica e as doações milionárias de monarquias árabes para sua fundação de caridade.