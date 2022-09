Confira a linha de sucessão ao trono britânico

Após a ascensão ao trono britânico do novo rei nesta quinta-feira (8), que adotou o nome Charles III, após a morte de sua mãe, Elizabeth II, confira a seguir a linha sucessória ao trono britânico.



A lei, que priorizava os filhos homens sobre as mulheres, foi abolida em 2011, mas se aplica aos nascidos antes deste ano.



A linha sucessória é extremamente longa. Por exemplo, o atual rei da Espanha, Felipe VI, ocupava por sangue o posto 567 em uma lista elaborada em 2011, mas não poderia assumir a coroa por ser católico (os reis ingleses são chefes da Igreja da Inglaterra, criada após um cisma com o Vaticano).



Confira a seguir os primeiros na linha de sucessão, que se movimenta um posto com a ascensão ao trono de Charles.



1. Príncipe William, duque de Cambridge (primogênito de Charles e Diana, neto da rainha, nascido em 1982)



2. Príncipe George de Cambridge (primogênito de William e Catherine, bisneto da rainha, nascido em 2013)



3. Princesa Charlotte de Cambridge (filha de William e Catherine, nascida em maio de 2015)



4. Príncipe Louis de Cambridge (filho de William e Catherine, bisneto da rainha, nascido em 2018)



5. Príncipe Harry, duque de Sussex (filho de Charles e Diana, neto da rainha e irmão de William, nascido em 1984)



6. Archie, filho de Harry e Meghan (nascido em 6 de maio de 2019)



7. Lilibet Diana, filha de Harry e Meghan (nascida em 4 de junho de 2021 nos Estados Unidos)



8. Príncipe Andrew, duque de York (segundo filho da rainha, nascido em 1960)



9. Beatrice de York (filha de Andrew e Sarah, neta da rainha, nascida em 1988)