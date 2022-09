Vídeo: Palácio de Buckingham anuncia morte da rainha com placa de madeira

A morte da rainha Elizabeth II foi anunciada com uma notificação sendo pregada na frente do Palácio de Buckingham, na tarde desta quinta-feira (8/9). A monarca estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia, quando faleceu pacificamente.



Placa de madeira é uma tradição usada quando um monarca falece (foto: Henry Nicholls/Reuters)



No vídeo, uma placa de madeira é fixada na frente do palácio com a mesma mensagem divulgada nos canais oficiais da família real: “A rainha morreu pacificamente nesta tarde em Balmoral. O rei e a rainha permanecerão em Balmoral nesta noite e retornarão amanhã para Londres”.





Homenagens

Milhares de pessoas se reuniram ao redor do palácio para prestarem homenagens (foto: AP Photo/Frank Augstein)



Com o falecimento da rainha, diversos Com o falecimento da rainha, diversos líderes mundiais prestaram suas homenagens . As mensagens lembram de Elizabeth II como uma líder de dignidade e graça, que conduziu o Reino Unido para diversas transformações e para a modernidade.



No Brasil, em meio às mensagens de lamentação, surgiu um No Brasil, em meio às mensagens de lamentação, surgiu um apelido carinhoso para a monarca: 'Betinha'. O nome é citado de maneira íntima ao lembrar os feitos da rainha e a marca que deixou ao longo dos 96 anos de vida.