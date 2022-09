Lula manifesta condolências pela morte da Rainha Elizabeth

Ex-presidente relembrou de quando os chefes de Estado de Brasil e Reino Unido se encontraram durante mandato do petista (foto: Ricardo Stuckert) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou condolências à família real britânica pela morte da Rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8/9). O candidato à presidência destacou a longevidade do reinado da monarca e relembrou momentos em que se encontraram enquanto chefes de Estado.









Lula relembrou os encontros diplomáticos com a rainha em 2006 e 2009.





Minhas condolências à família e a todos que admiravam a Rainha Elizabeth II no Reino Unido e ao redor do mundo. %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) September 8, 2022









Elizabeth II morreu aos 96 anos nesta quinta-feira no no Castelo de Balmoral, na Escócia. O filho mais velho da rainha, Charles, assume o trono e o posto de Chefe de Estado do Reino Unido e 14 Reinos da Comunidade de Nações.